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Новости. Политика
14:48, 14 Июня 2018

Шабанов объяснил идею приостановить выдачу "золотых парашютов" чиновникам

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Правительство Карелии подготовило законопроект о приостановке выплаты денежного поощрения госслужащим, выходящим на пенсию, в связи с трудностями с исполнением бюджета на 2018 год.

Об этом сообщил представитель губернатора в парламенте Юрий Шабанов при обсуждении законопроекта на заседании профильного парламентского комитета.

Согласно законопроекту, предлагается приостановить действие нормы закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".

В соответствии с этим законом гражданскому служащему устанавливается выплата единовременного поощрения при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) и при наличии соответствующего стажа государственной гражданской службы.

Сумма выплаты может составлять до 10 размеров месячного денежного содержания гражданского служащего.

В законопроекте предлагается приостановить действие этой нормы до 1 января 2019 года.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-06-14 15:22:32
когда любая мысль вылетает из "гнезда" начальника, она сразу же начинает вдохновлять на подвиги подчиненных. сами подчиненные и карьернозависимые, конечно, не смогли бы осознать всю ответственность и важность...
Бриг
2018-06-14 15:18:06
Жалко что приостановить выплату решили из-за трудностей с исполнением бюджета . Думал из-за наличия у чиновников совести получать эти выплаты , при наличии более 20 млн .нищих в стране . Ошибся .
Leopol'd
2018-06-14 15:15:59
А теперь внимательно смотрим, кто выйдет до конца года.
Если госдума делает законы против одного человека (Навального), то карелы вполне могли перенять опыт.
Гость
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