Шабанов объяснил идею приостановить выдачу "золотых парашютов" чиновникам

Правительство Карелии подготовило законопроект о приостановке выплаты денежного поощрения госслужащим, выходящим на пенсию, в связи с трудностями с исполнением бюджета на 2018 год.

Об этом сообщил представитель губернатора в парламенте Юрий Шабанов при обсуждении законопроекта на заседании профильного парламентского комитета.

Согласно законопроекту, предлагается приостановить действие нормы закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".

В соответствии с этим законом гражданскому служащему устанавливается выплата единовременного поощрения при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) и при наличии соответствующего стажа государственной гражданской службы.

Сумма выплаты может составлять до 10 размеров месячного денежного содержания гражданского служащего.

В законопроекте предлагается приостановить действие этой нормы до 1 января 2019 года.

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