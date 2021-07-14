Шабанов опроверг предположение, что реновация приведет к изъятию собственности жителей Карелии

Комплексное развитие территорий, в ходе которого будут целыми кварталами расселяться старые жилые дома, а на их месте строиться новые районы, не предусматривает принудительного изъятия собственности граждан и бизнеса.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов.

По его словам, порядок освоения комплексных территорий будет определен после принятия закона. Этот порядок будет учитывать интересы граждан и бизнеса, заверил представитель главы республики.

«Пугать, что кто-то будет что-то отнимать не солидно… Правительство работает, чтобы увеличить бюджет Республики Карелия, все подразделения выполняют свои функции. Поэтому делать из правительства республики команду, которая будет что-то отбирать по меньшей мере не солидно», — ответил Шабанов. Что вызвало такую реакцию представителя главы республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».