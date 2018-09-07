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Новости. Общество
16:01, 07 Сентября 2018

Шабанов попросил денег из бюджета на пасеку

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Сын представителя главы Карелии в заксобрании Юрия Шабанова – Михаил Шабанов подал заявку на получение гранта для развития пчеловодства.

Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов встретился с руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств, которые занимаются пчеловодством на территории Прионежского района.

Пчеловодство - одно из перспективных направлений развития крестьянских хозяйств. Этой отрасли министерство оказывает государственную поддержку.

Впервые с 2018 года из республиканского бюджета выделяются субсидии на содержание пчелосемей, предоставляются гранты на создание и развитие фермерских хозяйств, в том числе по направлению пчеловодство.

По итогам конкурсного отбора 2016 года одним из получателей грантовой поддержки является Дмитрий Спирков. На сегодняшний день в его хозяйстве содержится более 40 пчелосемей.

В 2018 году на конкурсный отбор начинающих фермеров подали заявки Михаил Шабанов и Елена Яухонен.

Одним из крупных хозяйств в республике является хозяйство Александра и Светланы Волковых из деревни Ладва, в котором содержится 50 пчелосемей карпатской породы.

Владимир Лабинов ознакомился с фермерскими хозяйствами, проинформировал о мерах государственной поддержки и о работе, которую в настоящее время проводит министерство по подготовке обучающих семинаров по пчеловодству на базе Карельского института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК.

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