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Шандалович и Бачой оценили в Медвежьегорске возможности организации бесплатного горячего питания младших школьников

Новости. Общество
12:00, 04 Февраля 2020
фото: Законодательное собрание РК
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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат Светлана Бачой в ходе рабочей поездки оценили в Медвежьегорске возможности организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов.

Парламентарии посетили школу №1, где ознакомились с работой столовой и обсудили с представителями районной администрации и образовательного учреждения вопросы технического состояния пищеблока, кадрового обеспечения, финансовой потребности для организации горячего питания.

Как рассказала депутатам директор учреждения Татьяна Каштанова, в школе более 280 детей обучаются в 1-4 классах. В столовой работают повара, кондитер и техперсонал. Чтобы организовать горячее питание для всех младших школьников в пищеблоке потребуется обновить часть оборудования, дополнительно закупить посудомоечную машину и посуду. Глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев уточнил, что всего на эти цели для 11 школ района потребуется 30 млн рублей.

«Парламент республики и Правительство Карелии совместно ведут активную работу, чтобы изучить ситуацию на местах, понимать, какие меры необходимо предпринять, - сказал Элиссан Шандалович. - Принципиально Карелия готова к исполнению задачи, которую поставил Президент России. Безусловно, есть некоторые моменты, над которыми нам придется работать, в том числе вносить изменения в бюджет республики».

По мнению депутата Светланы Бачой, предоставление бесплатного горячего питания младшим школьникам положительно скажется на здоровье детей и поможет экономии семейного бюджета. «На селе, в деревнях, где люди получают небольшие деньги, это будет серьезной помощью. Семьи эту инициативу оценят», - отметила парламентарий.

Элиссан Шандалович также сообщил, что планирует посетить сельские школы в районе.  «Очень важно, чтобы качественное бесплатное питание было везде, не только в Медвежьегорске, но и по всему району, во всех школах республики», - сказал спикер карельского парламента.

Ранее, на первом в 2020 году заседании Законодательного Собрания спикер парламента предложил депутатам в своих избирательных округах провести мониторинг ситуации с организацией горячего питания школах. Депутаты поддержали это предложение,  в настоящий момент ведется сбор информации на местах. Итоги работы планируется рассмотреть в ближайшее время на заседании рабочей группы по реализации положений Послания Президента России Федеральному Собранию.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию поручил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. По его словам, средства на это будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов. По словам президента, это потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных регионах - не позднее 1 сентября 2023 года.

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