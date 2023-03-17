Шандалович: «Крым был, есть и всегда будет русской землей!»

Председатель Заксобрания Карелии, секретарь отделения «Единой России» Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

«Девять лет назад восстановилась историческая справедливость. Воссоединился народ, у которого одна история и одна родная земля. И над Крымом, над нашим легендарным Севастополем вновь были подняты российские флаги. Крым был, есть и всегда будет русской землей!» — написал Шандалович на своей странице в соцсети.



По его словам, «сегодня мы ясно видим, от чего защитили наших земляков в Крыму, и четко понимаем задачи по проведению специальной военной операции».



«Россия никогда не бросает своих! Так было и будет всегда! Сегодня наши сердца бьются в унисон с жителями Крыма, жителями новых территорий и всей нашей большой страны», — подчеркнул спикер парламента.