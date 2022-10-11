Шандалович: «Подключение частных домов к природному газу в Карелии пойдет быстрее!»

Предприятия газораспределительных организаций получат налоговые преференции, сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

В минувший четверг, 27 октября, Законодательное собрание внесло изменения в региональное налоговое законодательство, которые предусматривают налоговые преференции организациям отдельных отраслей реального сектора экономики, субъектам малого и среднего бизнеса. Среди таких предприятий газораспределительные организации, которые работают в рамках программы догазификации. Об этом спикер карельского парламента Элиссан Шандалович пишет на своей странице в соцсети.

«Программа догазификации, несомненно, имеет огромное социальное значение, поскольку затраты на дорогостоящие работы по подведению сетей газоснабжения до участка домовладения ресурсоснабжающая организация берет на себя», - отметил Шандалович.

По словам председателя Заксобрания республики, на недавней встрече руководитель АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Петрович Азаров, рассказал, что заявок на подключение частных домовладений поступает все больше, поэтому нужно искать способы ускорить развитие программы.

«Вопрос был оперативно проработан с главой республики и правительством. В результате принято решение предоставить газоснабжающей организации льготу по налогу на имущество уже сейчас, а не 1 января 2023 года, как планировалось ранее. Это позволит предприятию сэкономить значительные средства и направить их на бесплатную догазификацию жителей Карелии», - подчеркнул спикер парламента.

О том, как подать заявку, указано на сайте АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».