Шандалович покатался на горных лыжах в Спасской губе

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович покатался на лыжах в горнолыжном центре в Спасской Губе.

По данным пресс-службы карельского Заксобрания, 24 декабря в Спасской Губе состоялся лыжный праздник. На нем побывал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Он отметил активность общественной организации "Карельский горнолыжный клуб", благодаря которой лыжная база развивается. В частности, на территории базы при поддержке Фонда президентских грантов действует проект "Горные лыжи без границ", который позволяет любителям лыжного спорта пользоваться услугами бесплатно.

"Отрадно, что здесь идёт развитие горнолыжного центра. Замечательно, что этой общественной организации удалось получить президентский грант, который дал возможность развиваться и внедрять очень интересные вещи. Клуб смог обновить инфраструктуру - подготовить по-новому трассу, купить новое оборудование. И самое главное - клуб дал возможность многим людям заниматься бесплатно горными лыжами", - отметил Элиссан Шандалович.

Гонолыжный центр, расположенный в Кондопожском районе, находится в 60 км от Петрозаводска.