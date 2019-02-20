Шандалович прокомментировал основные тезисы послания президента

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович принял участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

"В своей речи президент опирался на посылы, которые исходят от субъектов, - прокомментировал Элиссан Шандалович. - Глава государства хорошо знает о том, что происходит в регионах. Отрадно, что некоторые проекты в сфере здравоохранения, образования, о которых говорил Владимир Путин, мы уже начали реализовывать в республике. Например, развитие первичного здравоохранения. Поставлена задача до 2020 года запустить в работу 1590 ФАПов и врачебных амбулаторий. В Карелии уже ведется активное строительство подобных медицинских учреждений. Учитывая удаленность населенных пунктов, для нас это одна из приоритетных задач по обеспечению качественной медицинской помощи.

Кроме того, Президент отметил важность проекта "Бережливая поликлиника". Мы не только успешно реализуем его в Карелии, но и делимся своим опытом с другими регионами. Мероприятия проекта помогают повысить комфорт пребывания пациентов в поликлинике, уменьшают время ожидания приема и самое главное – обеспечивают более быстрое и качественно получение медицинской помощи.

В сфере образования поставлена задача в 2021 году привести в современное состояние материально-техническую базу школ. Это серьезная задача, мы прекрасно понимаем, какие финансовые вложения нужны этой сфере. В республиканском бюджете предусматриваем целевые средства на эти цели. Кроме того, большую федеральную поддержку получит сфера культуры - порядка 6 млрд рублей, направят в центры и дома культуры в небольших городах. Для Карелии это очень актуально.

Президент затронул вопрос, который поднимало Законодательное Собрание Карелии, - это необходимость развития рынка газомоторного топлива. Владимир Путин отдельно остановился на этой теме. Уверен, что в нашей республике мы также будем реализовать такие проекты.

Элиссан Шандалович отметил, что одной из ключевых задач, которую поставил Владимир Путин, это сбережение народа: внимание к семье, усиление экономики и обороноспособности России, социальная поддержка тех, кому требуется особая забота государства, наращивание научного и инновационного потенциала общества.

Президент России Владимир Путин в 15-й раз огласил послание высшим руководителям всех государственных структур. Юбилейное мероприятие прошло в среду, 20 февраля, в Гостином дворе. На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, представители судебной власти, руководители региональных парламентов и губернаторский корпус.

Полный текст комментария председателя Законодательного Собрания читайте здесь.