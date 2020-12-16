Шандалович прокомментировал высказывание Путина по поводу прививки от коронавируса

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, как и президент страны, планирует сделать прививку от коронавируса, как только это станет возможным.

Сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, будет ли он участвовать в вакцинации от Covid-19. Глава государства напомнил, что вакцины, которые поступают сейчас в гражданский оборот, предусмотрены для людей определенного возраста, а до таких, как он сам, пока не добрались.

"Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", – сказал президент.

Слова Владимира Путина поддержал председатель Законодательного собрания Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович, который, как стало известно СМИ, по выходным работает в "красной зоне" Медвежьегорской ЦРБ.

"Я горжусь тем, что именно России первой в мире удалось разработать действенную вакцину от Covid-19. Это говорит об очень высоком уровне биомедицинских технологий в нашей стране. Как врач считаю, что прививку, безусловно, делать нужно, но прошу обязательно прислушиваться к рекомендациям специалистов, которые связаны с возрастом человека, его физическим и иммунологическим статусом и, конечно, эпидемиологической обстановкой, в которой находится человек. Думаю, что вакцинация от коронавирусной инфекции войдет в плановый календарь прививок наряду с ежегодной прививочной кампанией против гриппа. Лично я планирую сделать прививку от коронавируса, но так как поставки вакцины в регионы только начались, то в первую очередь такую возможность нужно предоставить тем, кто больше всех в этом нуждается ввиду своей профессиональной деятельности", – прокомментировал Элиссан Шандалович.

Напомним, на этой неделе в Карелию поступили две партии вакцины "Спутник V" против коронавируса.