Шандалович рассказал, как в Карелии борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Спикер парламента Карелии, секретарь реготделения «Единой России» назвал меры, которые помогут снизить в Карелии смертность от инфарктов и инсультов.

Вопросы профилактики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе 25 мая обсуждали на круглом столе с участием представителей партии, депутатов Заксобрания, Минздрава Карелии, учреждений здравоохранения и экспертов.



«Карелия - один из первых регионов России, который начал реализовывать программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мне посчастливилось принимать непосредственное участие в создании в 2008 году первого в республике первичного сосудистого отделения в Медвежьегорской ЦРБ. Сейчас в Карелии насчитывается пять таких отделений. Эффективно работает и региональный сосудистый центр Республиканской больницы им. В.А. Баранова», - сообщил спикер Заксобрания на своей странице в социальной сети.



Как сообщил Шандалович, за первый год работы программы в республике добились прорывных результатов.



«Летальность снизилась в разы. Помню, как на конференции в 2009 году наши коллеги из тогда еще дружественной Финляндии были поражены увиденными цифрами. У них этот путь занял несколько десятилетий», - заявил председатель регионального Заксобрания.



По его словам, без развития профилактической медицины, дальнейшего развития первичного звена здравоохранения снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы будет непросто. Этим направлением власти республики будут заниматься в приоритетном порядке, отметил Шандалович.



«Также считаю, что важно обеспечить доступность медицинской помощи. В том числе, она зависит от финансирования программы ОМС. Поэтому при расчете федеральной субвенции должны учитываться особенности регионов, структура заболеваний, плотность населения территорий. Для северных, арктических субъектов это очень важно. Ранее мы выступали за такое решение и продолжим добиваться его принятия», - подчеркнул он.



Элиссан Шандалович выразил уверенность в том, что совместными усилиями медицинских работников, представителей науки, власти, при поддержке партии «Единая Россия» и общественных организаций Карелия сможет добиться больших успехов в укреплении здоровья жителей.