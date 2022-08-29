Шандалович рассказал о предстоящем ремонте школы и стадиона в одном из поселков Карелии

Капитальный ремонт школы и реконструкция стадиона будут проведены в поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии.

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович по итогам рабочей поездки в район.

По его словам, проектно-сметная документация была разработана за счет средств бюджета Карелии в размере 3 млн рублей. В 2023 году учреждение получит 90 млн. рублей из федерального бюджета на ремонт кровли, фасада и инженерных сетей здания на улице Кирова, где обучаются старшеклассники. В дальнейшем планируется капитально отремонтировать и корпус младшей школы на ул. Конституции.

Реконструкция школьного стадиона, по словам спикера, завершится ближайшие недели. Этот проект выбрали сами жители поселка в рамках республиканской программе поддержки местных инициатив. На реконструкцию стадиона выделен 1 млн рублей.

«Уверен, он, как и находящиеся рядом уличные тренажёры, будет также востребован не только школьниками, но и местными жителями», — написал Шандалович на своей странице Вконтакте.

Элиссан Шандалович также побывал в Медвежьегорске. Здесь развивается территория рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Накануне приступили к монтажу уличных тренажеров Маркелова, где каждый желающий сможет позаниматься спортом. Поблизости — тропа здоровья.

Сам ФОК, где есть несколько залов для занятий различными видами спорта, очень востребованный объект. Как рассказал парламентарию глава районной администрации Максим Антипов, здесь занимаются не только спортсмены и любители физической культуры из Медвежьегорска, но и из других районов республики и регионов России. Например, летом тренировалась сборная Санкт-Петербурга по настольному теннису, а в ближайшие выходные пройдут соревнования по дзюдо.