Шандалович рассказал о сотрудничестве Заксобрания с МВД Карелии

В среду, 9 ноября, председатель Заксобрания Элиссан Шандалович и министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил всех сотрудников органов внутренних дел республики с профессиональным праздником, который в России отмечают 10 ноября.



«Мы видим, как сегодня стремительно меняется мир, поэтому всем нам — и стражам правопорядка, и законодателям важно оперативно реагировать на любые вызовы. Уверен, следующие пять лет нашей совместной работы будут продуктивными, на пользу общества», — отметил председатель Заксобрания республики на своей странице в социальной сети.



Кроме того, с министром внутренних дел Карелии Дмитрием Сергеевым Элиссан Шандалович подписал новое соглашение о сотрудничестве.



«Отмечу, что предыдущие пять лет нашей совместной работы были довольно насыщенными. Хочу поблагодарить Министерство внутренних дел за активное участие в законотворческом процессе. Мы много работали над республиканским административным законодательством. Это и тот самый „закон о тишине“, и „закон о наливайках“, борьба с нарушителями правил благоустройства и нерадивыми „художниками“, которые портят облик наших городов и поселков. Кроме того, мы вместе работали и продолжаем работать над такой актуальнейшей в наши дни проблемой, как кибербезопасность для детей и подростков», — написал на своей странице в соцсети председатель Законодательного собрания республики.