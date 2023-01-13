Шандалович рассказал об инициативе компенсировать детям мобилизованных плату за обучение в федеральных и частных учебных заведениях

В парламенте Карелии подготовили еще одно предложение, направленное на поддержку семей мобилизованных.

В Законодательном собрании Карелии выступили с инициативой расширить действие такой меры государственной поддержки как компенсация платы за обучение детей мобилизованных граждан. Об этом на своей странице в социальной сети написал председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.



«Дело в том, что на уровне многих субъектов России, в том числе в нашей республике, для студентов до 23 лет, чей родитель призван по мобилизации на спецоперацию, введена такая мера поддержки как компенсация за обучение в колледжах, техникумах и училищах регионального подчинения.



Вместе с тем, например, в Карелии есть филиалы федеральных вузов и частного колледжа. Обучающиеся в них по программам среднего профессионального образования ребята, к сожалению, не имеют такой меры поддержки. Согласитесь, такого быть не должно», — написал Шандалович.



Аналогичные ситуации возникают и в других регионах нашей страны, отметил спикер Заксобрания Карелии.



Поэтому, чтобы дети мобилизованных были в равных условиях, парламентарии предлагают предусмотреть компенсацию платы и для тех студентов, которые получают среднее профессиональное образование в федеральных и частных учреждениях.



Соответствующее обращение планируется направить к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.