Шандалович с пробежки пожелал жителям Карелии позитивного настроения

Утро 1 января спикер Заксобрания республики встретил на пробежке.

Как на своей странице в социальной сети рассказал председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, 1 января он пробежал по морозу семь километров.



«В новогоднюю ночь в подарок от родных получил новые беговые кроссовки с шипами. Очень хотелось провести их тест», — поделился парламентарий.



По его словам, мороза на бегу он не заметил.



«Погода на удивление прекрасная, вообще не холодно. Особенно если ты тепло одет и стараешься бежать быстрее, то мороз тебя не догоняет», — рассказал Шандалович.



Своим подписчикам он предложил поделиться в комментариях, как они провели 1 января.