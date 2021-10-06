Шандалович вновь стал председателем Заксобрания Карелии

Элиссан Шандалович переизбран председателем Законодательного Собрания Карелии.

Элиссан Шандалович, занимавший должность Председателя Законодательного Собрания VI созыва, переизбран на этот пост на первом заседании карельского парламента VII созыва.



Всего было выдвинуто два кандидата: Элиссан Шандалович («Единая Россия»), Сергей Андруневич (КПРФ)



В результате открытого голосования Элиссан Шандалович набрал 24 голоса, Сергей Андруневич – 7 голосов.



По итогам голосования Элиссан Шандалович поблагодарил коллег за оказанное доверие.



Элиссан Владимирович Шандалович родился 21 апреля 1964 года. В 1990 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности «Лечебное дело», в 1997 году -экономический факультет ПетрГУ по специальности «Менеджмент». Возглавлял Медвежьегорскую ЦРБ и Республиканскую больницу им. В.А. Баранова.



Имеет большой опыт депутатской деятельности. Входил в состав Медвежьегорского городского совета и Совета Медвежьегорского муниципального района. С 2011 года избирается в парламент республики. Возглавлял Законодательное Собрание Карелии VI созыва. Выступил автором более 100 инициатив.



Элиссан Шандалович имеет звание «Заслуженный врач Республики Карелия» и «Почётный доктор Петрозаводского государственного университета». В 2020 году работал в качестве врача-волонтера в «красной зоне» отделения реанимации Медвежьегорской ЦРБ.



По данным компании «Медиалогия», Элиссан Шандалович входит в топ-10 самых цитируемых глав законодательных органов субъектов России в СМИ.