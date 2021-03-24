Шандалович заявил, что Карелии очень нужна система реабилитации больных, перенесших Covid-19

Сегодня в ходе заседании правительства республики спикер карельского парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович заявил о необходимости разработать программу комплексной реабилитации населения Республики Карелия после перенесенной коронавирусной инфекции.

"В Карелии такие возможности есть, но нужна целенаправленная программа, которая бы поэтапно, начиная с уровня первичной медицинской помощи, заработала в республике. Тогда это была бы единая система оказания реабилитационной помощи жителям. И, конечно, в этом случае утрата трудоспособности среди населения будет значительно ниже", - отметил Элиссан Шандалович.

Председатель парламента добавил, что создавать программу следует специалистам Минздрава с участием главного реабилитолога республики, а также специалистов в области пульмонологии, кардиологии и др .

По словам Министра здравоохранения Михаила Охлопкова, с июня 2020 года проводится частичная реабилитация граждан, перенесших Covid-19. Первый этап реабилитации пациентов проводится на базе респираторного центра, второй - на базе санатория "Марциальные воды" и Пряжинской ЦРБ.

Вместе с тем, Элиссан Шандалович отметил, что существующая программа не покрывает всю территорию Карелии и не обеспечивает все растущие потребности в реабилитации населения.

"Доступность реабилитации сейчас не столь высока. Хочу обратить ваше внимание на необходимость переработки этой программы, уточнения ее и расширения действия на всю территорию Республики Карелия. А парламент, учитывая нашу общую заинтересованность, будет держать эти вопросы на контроле", - сказал председатель Заксобрания.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков также уверен в необходимости создания комплексной программы реабилитации. По его словам, сейчас происходит только сбор информации и накопление опыта. Это поможет проанализировать постковидные осложнения и позволит создать комплекс необходимых мер, которые будут корректироваться с учетом накапливаемого опыта по вопросу.