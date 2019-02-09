Шандаловича переизбрали на должность секретаря карельского отделения "Единой России"

В связи с изменениями в Уставе региональному отделению "Единой России" пришлось провести формальную процедуру досрочного прекращения полномочий и переизбрания секретаря – Элиссан Шандалович остался руководителем партии в Карелии.

В Петрозаводске сегодня проходит XXXI конференция карельского регионального отделения "Единой России". Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с мероприятия, в декабре прошлого года на съезде в Устав партии были внесены изменения, которые потребовали от всех региональных отделений "Единой России" провести формальную процедуру переизбрания руководящих органов.

На конференции был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя партийного отделения, спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича. После чего состоялось избрание нового секретаря. На суд делегатов вынесли две кандидатуры – Элиссана Шандаловича и главы пудожского местного отделения Андрея Ладыгина. Никакой интриги не было: Шандалович набрал 55 голосов, а Ладыгин – 3. Всего голосовало 58 делегатов.

Элиссан Шандалович будет и далее руководить отделением партии в Карелии.

Кроме этого, был заново переизбран региональный политсовет и президиум регионального политсовета "Единой России". Состав руководящего органа остался прежним.