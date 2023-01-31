Шашисты Петрозаводска завоевали два золота на первенстве Северо-Запада

Воспитанники спортшколы Петрозаводска Иван Олюшкин и Евгений Сорокин стали первыми на первенстве СЗФО по шашкам.

Шашисты из Петрозаводска завоевали медали северо-западного первенства.



В общем зачете среди юниоров до 20 лет Иван Олюшкин занял третье место, по СЗФО он стал лучшим.



Анна Бурчина в зачете по Северо-Западу завоевала бронзу среди юниорок до 20 лет.



В общем зачете среди юношей до 14 лет Евгений Сорокин поднялся на первую ступень пьедестала.



Шашисты тренируются в спортшколе N2 Петрозаводска, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.