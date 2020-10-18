Шедевры Третьяковки и Русского музея теперь можно увидеть и в Петрозаводске

У петрозаводчан появилась уникальная возможность посетить самое значимое культурное событие этой осени – выставку "Русский Север".

Впервые в истории в Музее изобразительных искусств Карелии одновременно экспонируют шедевры из Третьяковской галереи, Русского музея, а также музеев Мурманска и Карелии.

Полотна русских художников Шишкина, Левитана, Куинджи, Репина, Коровина, Васнецова, Рериха на выставке дополнят картины ведущих мастеров живописи советской эпохи: Стожарова, Игошева, Еремина и Крестовского.







Около сотни произведений, вдохновленных Русским севером и посвященным ему, разместились в экспозиционных залах площадью более 450 квадратных метров! Зрители увидят не только портреты жителей сурового северного края и пейзажи, отражающие величие и красоту северной природы, но и тематические картины на тему освоения Русского Севера, жизни, быта и верований народов региона.





С 9 октября по 20 декабря обновленный после ремонта Музей изобразительных искусств Карелии распахнул свои двери для любителей прекрасного.



На выставке "Русский Север" индивидуальные посетители по желанию могут бесплатно воспользоваться маршрутными листами с увлекательными заданиями, которые можно выполнять во время просмотра. Такой вариант досуга доступен в двух версиях – для семейного посетителя с детьми (6+), а также для взрослых.

Сборные экскурсии для индивидуальных посетителей проводятся по субботам и воскресеньям в 10:15 с оплатой экскурсионного обслуживания 100 руб/чел. Входной билет приобретается отдельно. Количество участников не более 20 человек. Экскурсионное обслуживание групп численностью не более 20 человек осуществляется на основании предварительных заявок, стоимость групповой экскурсии 1000 -1500 руб.

Организаторы сообщают, что для безопасности гостей вход в музей осуществляется в гигиенических средствах защиты – маске и перчатках. В фойе находятся дезинфицирующие средства и температурный контроль. На экспозиции между людьми соблюдается социальная дистанция на расстоянии не менее 1,5 м.

Музей принимает посетителей каждый день без выходных с 10:00 до 18:00, в четверг организованы часы дополнительного вечернего приема до 20:00, что удобно для тех, кто любит провести душевный вечер после трудового дня. Продажа билетов в кассе прекращается за 30 минут до закрытия музея. Стоимость билетов 50-300 руб.

Выставка проводится в рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия.

Все подробности можно найти на сайте музея – artmuseum.karelia.ru







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