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Шеф-повар проведет для петрозаводчан на самоизоляции онлайн мастер-классы

Новости. Общество
18:20, 06 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Горожанам предложат видеорецепты приготовления домашних блюд, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Узнать секреты кулинарного мастерства и с пользой провести время дома в период действия ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, предлагает Городской дом культуры.

Новый проект предложит видеоуроки, на которых шеф-повар Антон Калинин будет готовить интересные и вкусные блюда.

Известный в карельской столице шеф-повар – участник многих городских мероприятий.

Петрозаводчанам и гостям города хорошо знакомы его царские щи на Дне города, ягодные напитки на празднике Марьяне, глинтвейн на Рожественской ярмарке и уха на фестивале Гиперборея.

Научиться вкусно готовить дома, а также узнать подробности проекта можно на странице Городского дома культуры в "ВКонтакте".

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