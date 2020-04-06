Шеф-повар проведет для петрозаводчан на самоизоляции онлайн мастер-классы

Горожанам предложат видеорецепты приготовления домашних блюд, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Узнать секреты кулинарного мастерства и с пользой провести время дома в период действия ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, предлагает Городской дом культуры.
Новый проект предложит видеоуроки, на которых шеф-повар Антон Калинин будет готовить интересные и вкусные блюда.
Известный в карельской столице шеф-повар – участник многих городских мероприятий.
Петрозаводчанам и гостям города хорошо знакомы его царские щи на Дне города, ягодные напитки на празднике Марьяне, глинтвейн на Рожественской ярмарке и уха на фестивале Гиперборея.
Научиться вкусно готовить дома, а также узнать подробности проекта можно на странице Городского дома культуры в "ВКонтакте".
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