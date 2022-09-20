Схема движения изменилась в центре Петрозаводска из-за проведения ярмарки

Дороги у площади Кирова на три дня станут пешеходной зоной в связи с проведением ярмарки и праздника урожая.

С 23 по 25 сентября в центре Петрозаводска изменилась схема движения транспорта, напомнили в администрации города.

Так, с пятницы запрещён въезд на площадь Кирова с улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса. На данной территории будет организована пешеходная зона. Изменения будут действовать до 20 часов 25 сентября. Временные неудобства связаны с проведением на площади массовых мероприятий – ярмарки и развлекательной программы в честь старинного карельского праздника День Кегри.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, ярмарка на площади Кирова будет открыта с 23 по 25 сентября — ежедневно с 12 до 19 часов. На ней свои товары представят карельские производители.