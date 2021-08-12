Схема движения изменится еще в одном районе Петрозаводска из-за ремонта на сетях

С четверга на Октябрьском проспекте изменится организация дорожного движения на участке между улицами Московской и Грибоедова.

Неудобства ждут водителей с 19 августа, когда АО «ПКС-Водоканал» приступит к перекладке водопровода в районе Октябрьского проспекта.

В связи с проведением работ на сетях двустороннее движение по Октябрьскому проспекту будет осуществляться по чётной стороне по направлению от Мурманской улицы в сторону Московской улицы. Переезд с одной полосы на другую будет организован. Помимо этого, на Октябрьском проспекте запретят остановку транспорта от Московской улицы по направлению к Мурманской улице и левый поворот от улицы Грибоедова (в сторону Московской улицы). Также на Октябрьском проспекте в районе Московской улицы (по направлению от Ленинградской улицы) движение организуют в три полосы: налево, прямо и направо. Кроме того, будет ограничено движение по улице Грибоедова. Въезд с неё на Октябрьский проспект будет запрещён.

В мэрии города просят водителей быть внимательными на данных участках, руководствоваться дорожными знаками, положениями ПДД и заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, на Перевалке в связи с проведением ремонтных работ полностью перекрыт Суоярвский переулок.