Схема движения транспорта изменилась в одном из районов Петрозаводска

На Перевалке в связи с проведением ремонтных работ полностью перекрыт Суоярвский переулок, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска обращает внимание горожан на изменения в организации движения на Перевалке. В связи с проведением ремонтных работ полностью перекрыт Суоярвский переулок. Для проезда автомобилей на участках улиц Островского и Суоярвской введено двустороннее движение.

Также мэрия напоминает, что в августе изменения начнут действовать в Центре и Октябрьском районе. Будет ограничен подъезд к дому № 41 на улице Кирова в нерабочее время. О сроках проведения ремонта здесь водителей проинформируют дополнительно. В период с 14 по 22 августа запретят движение транспорта в районе пересечения Вольной улицы с Сорокским проездом.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.