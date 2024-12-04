Схема движения изменится в густонаселенном районе Петрозаводска

Для уборки дорог будет закрыта часть проулка на Кукковке.

С 24 декабря в Петрозаводске запретят стоянку транспорта на участке Среднего Сарафановского проулка.

Об изменении схемы движения сообщили в администрации карельской столицы. Нововведение призвано улучшить уборку дорог.

В мэрии попросили участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.