Схема движения изменится в густонаселенном районе Петрозаводска

Для уборки дорог будет закрыта часть проулка на Кукковке.
С 24 декабря в Петрозаводске запретят стоянку транспорта на участке Среднего Сарафановского проулка.
Об изменении схемы движения сообщили в администрации карельской столицы. Нововведение призвано улучшить уборку дорог.
В мэрии попросили участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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