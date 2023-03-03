Схема движения изменится в трех районах Петрозаводска

Администрация столицы Карелии напомнила о введении запрета остановки на участках городских дорог на Кукковке, Зареке и в Первомайском районе.

По сообщению мэрии, с сегодняшнего дня, 6 марта, на Комсомольском проспекте от улицы Братьев Озеровых до улицы Генерала Судакова запрещена остановка. Схему движения здесь изменили для обеспечения безопасной остановки общественного транспорта. Также с 6 марта запрещена остановка на Первомайском проспекте от д. 76а до Грузового переулка для беспрепятственного выезда уборочной техники.

С 7 марта запрет на остановку введут на улице Ровио — на участке от улицы Генерала Фролова до дома № 20 по улице Ровио. Ночью будет запрещена остановка на улице Луначарского в районе домов № 3 и 5. Ограничение будет действовать с 22.00 до 06.00.

Кроме того, с 7 марта на улице Шотмана изменится направление движения в сторону площади Нижнее Чапаевское кольцо. Теперь при проезде по крайней правой полосе будет разрешено движение транспортных средств прямо и направо. (Ранее можно было двигаться только направо.)

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, схема движения изменится на улице Дзержинского из-за ремонтных работ.