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Схема движения транспорта в одном из районов Петрозаводска изменится 4 ноября

Новости. Общество
16:29, 03 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Временные неудобства связаны с оборудованием ливневой канализации.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что с 4 по 10 ноября изменится схема движения транспорта на Перевалке. В эти дни будет закрыт проезд на участке улицы Фурманова между улицами Лежнёвой и Чапаева. Временные неудобства связаны устройством ливневой канализации в районе строящегося здания.

Кроме того, в связи с проведением работ в период с 4 по 6 ноября будет запрещен проезд по нечётной стороне улицы Чапаева на участке между улицами Островского и Фурманова. Двустороннее движение на этом отрезке будет временно организовано по чётной стороне магистрали.

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