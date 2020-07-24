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Схему движения через переезды изменили из-за ремонта железнодорожных путей в Петрозаводске

Новости. Общество
09:14, 25 Июля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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На железнодорожном переезде на Пряжинском шоссе сегодня изменилась схема движения.

По сообщению администрации Петрозаводска, 25 июля с 6.00 до 12.00 на железнодорожном переезде на Пряжинском шоссе со стороны Транспортной улицы организовано реверсивное движение.

28 и 29 июля с 9.00 до 20.00 похожие изменения произойдут возле станции Онежский, на проезде Строителей. Реверсивное однополосное движение организуют на железнодорожном переезде, на участке соединяющем Южную промзону и Птицефабрику.

28 июля с 22.00 до 6.00 29 июля будет приостановлено движение транспорта через железнодорожный переезд на Пограничной улице, в районе Стекольного переулка. Здесь же 29 июля с 6.00 до 22.00 будет осуществляться реверсивное движение. С 22.00 29 июля до 6.00 30 июля проезд вновь будет полностью закрыт. Пропуск экстренных служб при необходимости будет осуществляться по временному настилу.

Все изменения связаны с ремонтом ОАО «РЖД» путей с переукладкой железнодорожного настила.

В администрация Петрозаводска просят водителей заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что троллейбус № 6 в Петрозаводске временно изменит маршрут.

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