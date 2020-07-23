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Троллейбус № 6 в Петрозаводске временно изменит маршрут

Новости. Общество
15:31, 24 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сегодня вечером и в выходные дни троллейбус № 6 будет ездить по измененному маршруту, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные неудобства связаны с ремонтом дорожного полотна на улице Калинина.

Сегодня вечером с 22.00 до 23.00 троллейбус № 6 будет следовать через Кукковку в объезд улицы Калинина. Такие же изменения маршрута произойдут 25 июля с 7.00 до 10.00 и с 22.00 до 23.00, а также 26 июля с 8.00 до 10.00.

Связано это с ремонтом улицы Калинина в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Целиком маршрут троллейбуса № 6 на указанное время будет выглядеть следующим образом:
К/ст. "Корабелов" - ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское шоссе – ул. Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – пр-кт Александра Невского – ул. "Правды" – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина – пл. Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Краснофлотская ул. – к/ст. "Товарная станция" – ул. Степана Разина – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – пр-кт Ленина – пл. Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Куйбышева – ул. "Правды" – пр-кт Александра Невского – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – Лыжная ул. – Ключевское шоссе – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – к/ст. "Корабелов".

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