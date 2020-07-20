Схему движения изменят в районе Петрозаводска из-за ремонта на сетях

На пересечении Московской улицы и набережной Варкауса изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 20 по 21 июля в Октябрьском районе изменилась схема движения транспорта. В связи с ремонтом на сетях водоснабжения временно запрещены левый поворот с Московской улицы на набережную Варкауса и левый поворот с набережной Варкауса на Московскую улицу. Работы на участке ведёт АО "ПКС – Водоканал".

Автолюбителей просят заранее планировать пути объезда, быть внимательными и руководствоваться установленными знаками.

В мэрии отметили, что плановые земляные работы синхронизируются с дорожным ремонтом на разных городских объектах: на набережной Варкауса, улице Калинина, Первомайском проспекте и др.

Напомним, в Петрозаводске у железнодорожного переезда ограничат движение по выходным.