В Петрозаводске у железнодорожного переезда ограничат движение

В районе железнодорожного переезда на улице Лыжной по выходным будет ограничено движение автотранспорта, сообщили в администрации города.

С 18 июля, в связи с ремонтом железнодорожных путей на перегоне "Онежский-Голиковка", в районе переезда на Лыжной улице по выходным дням движение автомобильного транспорта будет осуществляться по одной полосе. Ограничения установлены на время проведения работ - с 10.00 до 18.00. Ремонт на данном участке планируют завершить 8-10 августа. Водителей на этот период просят заранее планировать свой маршрут.

В мэрии добавили, ОАО "РЖД" продолжает обновлять путепровод в районе железнодорожного перегона "Онежский – Голиковка". В ходе ремонта окрашивают пролетные строения и опоры, штукатурят фасады, укрепляют откосы земляного полотна монолитными плитами. Работы здесь начались 10 июня.

Напомним, в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта в ночные часы.