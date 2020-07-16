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В Петрозаводске у железнодорожного переезда ограничат движение

Новости. Общество
12:03, 17 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В районе железнодорожного переезда на улице Лыжной по выходным будет ограничено движение автотранспорта, сообщили в администрации города.

С 18 июля, в связи с ремонтом железнодорожных путей на перегоне "Онежский-Голиковка", в районе переезда на Лыжной улице по выходным дням движение автомобильного транспорта будет осуществляться по одной полосе. Ограничения установлены на время проведения работ - с 10.00 до 18.00. Ремонт на данном участке планируют завершить 8-10 августа. Водителей на этот период просят заранее планировать свой маршрут.

В мэрии добавили, ОАО "РЖД" продолжает обновлять путепровод в районе железнодорожного перегона "Онежский – Голиковка". В ходе ремонта окрашивают пролетные строения и опоры, штукатурят фасады, укрепляют откосы земляного полотна монолитными плитами. Работы здесь начались 10 июня.

Напомним, в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта в ночные часы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-07-17 12:26:23
Я не понял, народ у нас совсем рехнулся?
Цитата:

Железнодорожный переезд — место одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги либо велосипедной или пешеходной дорожки

.
С каких пор мосты стали переездами? Может, ещё шлагбаум и звонок повесить?
Раньше это называлось железнодорожным мостом...
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