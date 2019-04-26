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Новости. Общество
20:40, 26 Апреля 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Шенгенскую визу можно будет получить на пять лет

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Новый визовый кодекс позволит добросовестным туристам, не нарушавшим условий предоставления краткосрочных шенгенских виз, претендовать на получение долгосрочных мультивиз на срок до пяти лет.

Евросоюз с прошлого года обсуждал поправки в визовые правила, которые затронут туристов из более чем 100 стран, в апреле изменения были согласованы Европарламентом, остается формальное утверждение Советом ЕС, после чего они будут опубликованы и вступят в силу через полгода.

По заверению чиновников из ЕС, изменения предусматривают "лучшие условия для добросовестных путешественников".

Одним из главных удобств для туристов, в том числе из России, станет внедрение согласованного среди стран ЕС подхода к выдаче многократных виз постоянным путешественникам "с положительной визовой историей" на постепенно увеличивающийся срок от одного года до пяти лет, пишут "РИА Новости".

"Новые правила содержат положение, касающееся выдачи многократных въездных виз с длительным сроком действия, максимум на пять лет. Такие визы могут быть выданы лицам, выполняющим условия въезда и использовавшим ранее выданные краткосрочные визы законным образом", — пояснил уполномоченный чиновник в Еврокомиссии.

Реформа предусматривает ужесточение процедур проверок по всем базам данных и создание "общего хранилища идентификационных данных" в привязке к конкретным лицам.

В частности, появится обязанность вносить в шенгенскую информационную систему всю информацию о запрете на въезд в отношении иностранцев. Реформа также направлена на обеспечение совместимости баз данных ЕС в сфере миграции, управления границами и безопасности.

 
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