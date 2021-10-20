Шесть частных гаражей будут снесены в Петрозаводске

Освободить занятые земельные участки необходимо до 3 ноября, уведомили владельцев в администрации города.

Администрация карельской столицы информирует владельцев шести гаражей в районе дома № 9 на улице Софьи Ковалевской о необходимости убрать конструкции.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 3 ноября.

Напомним, вступивший в силу с 1 сентября закон о «гаражной амнистии» не только предусмотрел упрощенный механизм оформления прав на капитальные гаражи, но и решил застарелую проблему оформления земли, на которой расположены некапитальные строения.