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Шесть книг издадут к юбилею Карелии

Новости. Общество
11:10, 27 Апреля 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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Всего к 100-летию республики выйдет шесть книг – об истории, природе, культуре, сообщили в Минкультуры Карелии.

Книги будут изданны по поручению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Два издания уже вышли из печати, это альбом "Петроглифы Карелии" и книга "Народы Карелии: историко-этнографические очерки", подготовленная коллективом авторов Петрозаводского госуниверситета и посвященная трем народам, издревле населяющим Карелию, – карелам, вепсам и русским.

Альбом "Петроглифы Карелии" был издан по заказу Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия. Богато иллюстрированное издание рассказывает о древних наскальных изображениях на двух языках – русском и английском. Автор текстов – Надежда Лобанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Карельского научного центра РАН. Фотографии и иллюстрации, а также общая концепция издания принадлежат фотографу Игорю Георгиевскому.

В настоящее время ведется работа над другими книжными подарками республике.

Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия в год юбилея презентует альбом "Деревянное зодчество Карелии". Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН в сотрудничестве с издательством "Периодика" и Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия готовит два издания – сборник русских былин, адаптированных для детского чтения, и книгу "100 лет литературе Карелии: время, поиски, портреты". Рукопись последней передана в издательство "Периодика и проходит допечатную подготовку. Эта книга представит историю и тенденции развития литературы Карелии последних ста лет и расскажет о писателях, создававших произведения на четырех национальных языках республики: русском, карельском, финском и вепсском.

Национальный архив работает над книгой "Карелия вечная и новая. К 100-летию Республики Карелия", в этом издании история республики предстанет в документах и фотографиях, хранящихся в Национальном архиве.

Стоит сказать, что книгоиздательские проекты традиционно поддерживаются на республиканском уровне. Так, министерство культуры Карелии ежегодно проводит конкурс в области книгоиздания, а его победителям предоставляет субсидии. Для участия в конкурсе необходимо представить книгоиздательский проект, имеющий социальные значимость. Победителей конкурса определяет экспертная комиссия, в состав которой входят представители учреждений культуры, искусства, образования и науки, общественных объединений, министерства культуры, а также люди, обладающие высокой квалификацией и признанным авторитетом в области литературы, культуры и искусства.

В прошлом году на конкурс заявились 17 книгоиздательских проектов, экспертная комиссия определила 5 победителей, чьи проекты были поддержаны субсидиями. Общая сумма поддержки составила 1 миллион рублей. Вышли в свет книги: В. Верхоглядов "Петрозаводск Валерия Верхоглядова. Записки краеведа", Ю. Шлейкин, С. Чиненов "Воинская слава Карелии", М. Петрова "Я шла с ним вместе. Воспоминания жены Тойво Вяхя", Н. В. Скрицкий "Неон Васильевич Антонов и освобождение Петрозаводска", К. В. Гнетнев "XX век. Карелы".

В 2020 году также будут выделены субсидии на издание книг на общую сумму 1 миллион рублей. Представить на конкурс свой проект можно до 19 июня. Подробнее здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-27 12:47:42
"На двух языках – русском и английском". А что с другими языками, ранее не имевшими письменности? Институт языка содержите, а в выделенную сумму переводов не сделали. Нехорошо. :)
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