Шесть лет лишения свободы грозит жителю Карелии за покупку газовой зажигалки по чужой карте

В Сегежском районе мужчина нашел банковскую карту и неприятности, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района завершено расследование уголовного дела о краже с банковского счёта. В совершении преступления обвиняется 55-летний местный житель.

Жительница Сегежи оставила свою пластиковую карту сыну, чтобы он купил продукты. Но ребенок потерял её по пути в магазин, а когда позвонил маме, чтобы сообщить о случившемся, то со счёта уже списали 210 рублей. Но женщина смогла защитить оставшиеся средства — 35 тысяч рублей, заблокировав карту.

По версии следствия, 55-летний сегежанин нашёл банковсковую карту. Он отправился в магазин и купил на чужие средства газовую зажигалку. Потом выбрал лупу, но в этот раз оплата не произошла. По пути домой фигурант зашёл в торговый павильон и попытался приобрести табачную продукцию. Но в операции снова было отказано. Тогда он выбросил карту.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.