Шесть лет лишения свободы грозит жительнице Карелии, обокравшей свою сестру

Ранее судимая девушка в Пряжинском районе сняла больше тысячи рублей с карты своей сестры, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 23-летней ранее судимой жительницы Пряжинского района.

В начале августа 21-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что с её счёта были сняты более тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — сестру заявительницы, которая проживает вместе с потерпевшей.

Девушка дала признательные показания. Она рассказала, что ночью взяла чужой мобильный телефон, разблокировала экран и через СМС перевела на свою карту сбережения, а затем покинула квартиру. Деньги сестры девушка потратила на алкоголь.

Фигурантка уголовного дела обязалась возместить причинённый материальный ущерб. Максимальное наказание, которое может ей грозить — лишение свободы на срок до 6 лет.