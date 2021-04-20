Шесть зоопарков в Карелии работают без лицензии

Зоопарки обязаны получить лицензию, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление указанной деятельности без лицензии не допускается.

В Карелии в настоящее время зарегистрировано 6 организаций, которым требуется получение лицензии – это ООО «Зоо гринпарк – Карелия», ООО «Карелия-Интер», ГБОУ ДО РК РЦРДО «Ровесник», ООО «Обитаемый остров», мини-зоопарк ЗАО «Имхо-Онего» и ООО «Ладожская усадьба».

Вся необходимая информация по предоставлению государственной услуги лицензирования указанной деятельности, а также образцы заявлений и рекомендуемый образец описи прилагаемых к заявлению документов размещены на официальном сайте Россельхознадзора, отметили в ведомстве.