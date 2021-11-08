Шестилетний ребенок попал в больницу после ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

Житель Мурманской области устроил в Лоухском районе ДТП, в котором получил травмы вместе со своим шестилетним пассажиром.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 7 ноября, в 21.50 на 1037км + 518м федеральной автодороги «Кола» в Лоухском районе 39-летний водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz под управлением 46-летнего водителя.

После аварии водитель легковушки и его 6-летний пассажир (жители Мурманской области) с полученными травмами были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее Госавтоинспекция раскрыла детали смертельного ДТП под Петрозаводском, в котором погиб водитель.