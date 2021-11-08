Госавтоинспекция раскрыла детали смертельного ДТП под Петрозаводском, в котором погиб водитель

Причиной автокатастрофы стал занос, в который попал автомобилист, выбравший неверную скорость движения.

Автокатастрофа произошла в воскресенье, седьмого ноября, в Прионежском районе на 5 км. + 800 м. федеральной автодороги «Подъезд к г. Петрозаводску». Об этом сообщает ГИБДД.

В 19 часов 40 минут 55-летний водитель автомобиля «Kia Rio» выбрал небезопасную скорость движения и ушел в занос. Машину выбросило на полосу встречного движения, автомобиль врезался в металлическое барьерное ограждение. После этого «Kia» отбросило на двигающийся во встречном направлении автомобиль «Toyota Land Cruiser».

От полученных травм водитель «Kia Rio» скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее были опубликованы фото и видео с места трагедии.