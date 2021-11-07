Смертельное ДТП произошло в Карелии: в аварии погиб мужчина (ФОТО и ВИДЕО)

В Прионежском районе, на Суоярвском шоссе, произошла автокатастрофа, которая унесла жизнь водителя.

В Прионежском районе на Суоярвском шоссе столкнулись два автомобиля. Водитель одной из машин погиб. Очевидцы опубликовали фото и видео с места трагедии в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В ГИБДД сообщили «Столице на Онего», что катастрофа произошла, по предварительным данным, в 20-00 на шестом километре Суоярвского шоссе.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «Kia». В аварии погиб мужчина, управлявший «Kia».

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции.