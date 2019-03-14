Шестой начальник за год назначен в Управлении капстроительства Карелии

В управлении капитального строительства при Минстрое Карелии назначен шестой за год с небольшим руководитель.

Новым начальником управления капитального строительства при Минстрое Карелии с 11 марта назначен приехавший из города Щелково Московской области Дмитрий Школин. За год с небольшим это уже шестой руководитель ведомства.

Предыдущий глава УКСа, приехавший из Санкт-Петербурга Андрей Микитин занимал эту должность с 9 января нынешнего года. Сейчас Микитин возвратился на прежнюю должность заместителя начальника управления.

"До назначения начальником УКСа я почти 10 лет был генеральным директором ОАО "Опытный завод гражданской авиации № 31" в городе Щелково Московской области, - сообщил Дмитрий Школин. – Меня считали успешным руководителем. Но заключенный со мной уже второй контракт на эту должность недавно закончился и меня пригласили на работу в Петрозаводск. Кто именно пригласил, не имеет значения".

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