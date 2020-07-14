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Шествие "Бессмертного полка" вновь перенесут из-за коронавируса

Новости. Общество
10:10, 15 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Отмененная 9 мая и запланированная на 26 июля акция может пройти 2 сентября, сообщают "Ведомости".

Шествие "Бессмертного полка", отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября. Об этом "Ведомостям" сообщил федеральный чиновник. Человек, близкий к мэрии Москвы, заявил, что в столице подготовка к шествию пока не началась, а вероятной датой его проведения называл 2 сентября.

Эту же дату подтверждает и собеседник издания, близкий к руководству другого региона, объясняя перенос ситуацией с коронавирусом (ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. – "Ведомости"). Федеральный чиновник, однако, называет причиной жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.

Провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и "Бессмертный полк" счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности. При этом Путин подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации с пандемией и при необходимости примут решение о переносе марша на более поздний срок, пишут "Ведомости".

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Комментарии

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Zim
2020-07-15 10:52:43
Если в августе снова введут самоизоляцию, то как в сентябре проводить шествие?
Изя
2020-07-15 10:37:03
Разумно было бы перенести на 9 мая 2021 года!
Изя
2020-07-15 11:22:57
Изя, после Хабаровка уже нет смысла чего то проводить и так все ясно , само все проведется )))) :)
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