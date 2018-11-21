Ширшина хочет знать позицию главы Карелии о будущем Олонецкого молочного комбината

Неопределенность ситуации вокруг производственных площадей комбината может стать серьезным препятствием в реализации проекта реконструкции предприятия стоимостью около 100 миллионов рублей.

В конце прошлой недели директор АО "Олонецкий молочный комбинат" Галина Ширшина направила письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову, где попросила губернатора высказать свою позицию по вопросу дальнейшей судьбы предприятия. Как пояснила Ширшина, комбинат неоднократно обращался в карельское министерство имущественных и земельных отношений и Фонд государственного имущества республики с просьбой предоставить предприятию в собственность занимаемые им площади, которые сейчас принадлежат государству. Директор компании напомнила руководителю региона, что по действующему законодательству она обладает правом преимущественного выкупа этого объекта региональной собственности, поскольку на протяжении многих лет он находится в аренде АО "Олонецкий молочный комбинат", однако, как сообщила Галина Ширшина, в августе нынешнего года она получила ответ на свое обращение от руководства Фонда госимущества, которое, по утверждению директора, немотивированно отказало предприятию в удовлетворении его права.

"Видение должностного лица, ответственного за развитие нашей республики, необходимо нашему коллективу для понимания ситуации и принятия решений о дальнейшем существовании комбината на занимаемых сегодня площадях", – написала директор компании главе Карелии, а 21 ноября устроила в Петрозаводске пресс-конференцию, где рассказала о своем обращении к губернатору и подчеркнула, что до завершения срока аренды стен Олонецкого молочного комбината осталось меньше 500 дней.

Как заявила Ширшина, компания наращивает объемы производства и ассортимент выпускаемой молочной продукции и готовится к масштабной реконструкции стоимостью около 100 миллионов рублей, чтобы выйти на рынок Санкт-Петербурга. Однако неопределенность ситуации вокруг производственных площадей комбината может стать серьезным препятствием в реализации этих планов, и директор предприятия не исключила, что ему придется искать себе новую площадку.

Подробнее читайте в статье "Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы"