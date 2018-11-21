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Новости. Экономика
15:45, 21 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

Ширшина хочет знать позицию главы Карелии о будущем Олонецкого молочного комбината

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Неопределенность ситуации вокруг производственных площадей комбината может стать серьезным препятствием в реализации проекта реконструкции предприятия стоимостью около 100 миллионов рублей.

В конце прошлой недели директор АО "Олонецкий молочный комбинат" Галина Ширшина направила письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову, где попросила губернатора высказать свою позицию по вопросу дальнейшей судьбы предприятия. Как пояснила Ширшина, комбинат неоднократно обращался в карельское министерство имущественных и земельных отношений и Фонд государственного имущества республики с просьбой предоставить предприятию в собственность занимаемые им площади, которые сейчас принадлежат государству. Директор компании напомнила руководителю региона, что по действующему законодательству она обладает правом преимущественного выкупа этого объекта региональной собственности, поскольку на протяжении многих лет он находится в аренде АО "Олонецкий молочный комбинат", однако, как сообщила Галина Ширшина, в августе нынешнего года она получила ответ на свое обращение от руководства Фонда госимущества, которое, по утверждению директора, немотивированно отказало предприятию в удовлетворении его права.

"Видение должностного лица, ответственного за развитие нашей республики, необходимо нашему коллективу для понимания ситуации и принятия решений о дальнейшем существовании комбината на занимаемых сегодня площадях", – написала директор компании главе Карелии, а 21 ноября устроила в Петрозаводске пресс-конференцию, где рассказала о своем обращении к губернатору и подчеркнула, что до завершения срока аренды стен Олонецкого молочного комбината осталось меньше 500 дней.

Как заявила Ширшина, компания наращивает объемы производства и ассортимент выпускаемой молочной продукции и готовится к масштабной реконструкции стоимостью около 100 миллионов рублей, чтобы выйти на рынок Санкт-Петербурга. Однако неопределенность ситуации вокруг производственных площадей комбината может стать серьезным препятствием в реализации этих планов, и директор предприятия не исключила, что ему придется искать себе новую площадку.

Подробнее читайте в статье "Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы"

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Комментарии

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David
2018-11-21 16:44:37
Не ужели кто-то покупает это олонецкое .....о?!
Тигранчик
2018-11-21 16:22:06
Сколько же надо доказывать разным ,не хочется говорить дурачкам, простите, но смешно ведь: люди делают дело, сеть магазинов открыли,работу людям дали,город снабжают хорошей продукцией, им бы помочь!!!???
Какие к чёрту инвесторы сюда пойдут,ежели уже все знают обстановку в Карелии? не удушат так не дадут работать нормально, потому всё и рушатся разные предложения ....но процветают ,сжирая деньги бюджетные,разные корпорации,бизнес -инкубаторы,сотни миллионов транжирятся и что????
Вот пример с жительницей Суоярвского района: спасать себя поехал,....а тут огромное,нужное людям предприятие......стыдно и обидно за таких горе-руководителей.....
Mike
2018-11-21 16:17:46
А вот и Ширшина подтянулась с критикой главы. Ни раньше, ни позже. Случайность? Вряд ли! На волне критики губернатора в федеральных сми подтянулись и васины выкормыши в надежде потоптаться.



кир
2018-11-21 16:11:01
Кто может, уезжайте отсюда. И производство заберите с собой. Потому что системный сбой в управлении. Впереди безрадостная полярная ночь. Да и Трамп слово своё держит. Активные уже уехали. Других активных просто посадили.
Изя
2018-11-21 15:52:35
Так , что там владельцев бизнеса уже нет , посадили что ли ? Почему вопросы "голове" задаёт наёмный работник , с знакомой фамилией .
Штази
2018-11-21 16:28:42
Изя, не получилось бы так, что желая насолить Ширшиной, угробят рентабельное предприятие, а их в Карелии не так уж много осталось.
Изя
2018-11-21 16:36:16
Штази, Может так получиться . Не успели они от Васи и Ко ( его женщин из Яблока ) отойти , тут Галя на пороге .Но предприятие как то надо сохранять , они хорошо и на регион работают ..
Гость
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