Шкаф весом в полтонны упал на рабочего на предприятии в Карелии

Несчастный случай произошел со слесарем-электромонтажником в Костомукше.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего со слесарем- монтажником ООО «Пик Монтаж».

Как рассказали в ведомстве, слесарь-монтажник вместе с другими работниками предприятия переносил шкаф весом около 500 кг к воротам служебного помещения, чтобы погрузить в автомобиль. Шкаф упал на мужчину, которые в результате получил тяжелые травмы.

Проверка Госинспекции труда показала, что основной причиной происшедшего несчастного случая является нарушение .работниками трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований правил охраны труда при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, не был обеспечен контроль со стороны руководителей и специалистов подразделений за ходом работ.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Материалы расследования направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

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