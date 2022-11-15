В Карелии расследуют несчастный случай с работником горнодобывающего предприятия

К расследованию тяжелого несчастного случая приступила Госинспекция труда республики.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Карелии, началось расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «НОРДСТОУН».

По результатам расследования специалисты инспекции сделают выводы и причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Костомукше на горнодобывающем предприятии машинист экскаватора покалечил рабочего, уронив на него груду металла.