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Школа №27 в Петрозаводске ушла на "дистант" из-за пандемии коронавируса

Новости. Общество
10:38, 13 Ноября 2020
фото: © school27ptz.ru
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В школе №27 Петрозаводска все занятия проходят в формате онлайн-лекций, сообщили в министерстве образования Карелии.

В текущей эпидемиологической обстановке здоровье детей и педагогов – абсолютный приоритет. В первую очередь, конечно, речь идёт о защите участников образовательного процесса от коронавирусной инфекции, но нельзя забывать и о той дополнительной нагрузке, которую создает работа с гаджетами.

Опытом организации обучения в школе № 27 поделилась заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Наталья Ивановская.

"К обучению во время так называемой второй волны распространения коронавируса наши учителя основательно подготовились: каждый педагог прошел курсы повышения квалификации, обучение на специальных семинарах, - сказала Ивановская. - 100% педагогов 27-й школы умеют работать на нескольких образовательных платформах. Кроме того, абсолютно все уроки мы проводим в форме онлайн-конференций и отслеживаем посещаемость этих занятий".

Все занятия в школе организованы в живом онлайн-формате. Во время урока педагоги обращают внимание на внешний вид школьников, следят за тем, как ребенок записывает материал.

Следят в школе и за нагрузкой на детей: уроки сокращены до 30 минут, обязательные домашние задания школьникам не задают и не ставят неудовлетворительные отметки. Отдельное внимание руководство школы уделяет наполняемости оценок в электронном журнале и контролю знаний.

По таким предметам, как ИЗО, музыка, физкультура педагоги не задают написание рефератов. Вместо этого дети выполняют небольшие задания по учебникам, изучают основные теоретические моменты. Упражнения и практические задания по таким предметам носят рекомендательный характер.

Учителя напоминают, что выполнять их необходимо с учётом техники безопасности и с учётом индивидуальной ситуации каждого ребенка.

При таком подходе к организации процесса обучения довольными остаются все его участники: в конце занятий дети искренне благодарят педагогов за урок, а учителя заряжаются позитивной энергией на весь день.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-11-13 11:00:00
Никак русский язык журналист освоить не может. Distant - это иностранный язык, подскажите ему. Может он и читать не умеет. по-русски, через google переводчик статьи пишет.
театральный критик
2020-11-13 11:06:39
Leopol'd, нн умничай
Гость
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