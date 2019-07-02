"Школа грамотного потребителя" в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Ежегодно в Петрозаводском техникуме городского хозяйства реализуется обучающий проект "Школа грамотного потребителя", который направлен на повышение грамотности в сфере ЖКХ, информированности об основных направлениях государственной жилищной политики, воспитание грамотных и ответственных собственников жилья.

Вот и в этом году его участниками стали студенты второго курса, обучающиеся по специальности "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома".

Обсуждались серьезные и важные вопросы: выбор управляющей компании, определение перечня работ по текущему ремонту дома, оценка качества оказанных жилищных и коммунальных услуг.

Удостоверение о повышении квалификации вручил Дмитрий Данильев, депутат Петрозаводского городского совета, член постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

"Во времена студенчества мы с товарищами занялись изучением проблем ЖКХ и поиском путей улучшения ситуации. "Куда вы лезете! Это сфера для взрослых!", – говорили нам. Но отрадно, что сегодня вам распахиваются двери и открываются возможности для мягкого включения в свою специальность", – сказал Дмитрий Геннадьевич, обращаясь к участникам проекта.

"Я очень рад, что удалось реализовать такой важный и нужный проект", – подвел итог модератор проекта Михаил Михайлович Крюков, ветеран коммунальной отрасли, который сам прошел путь от специалиста до руководителя надзорного органа.

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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