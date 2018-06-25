Школа в Карелии незаконно передала фирме персональные данные учеников

В Питкярантском районе одна из общеобразовательных школ незаконно передала коммерческой организации персональные данные более 70-ти учеников, сообщает республиканская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в январе 2018 года без согласования с районной администрацией один из учебных классов школы в учебное время "безвозмездно предоставлялся коммерческой организации для оказания возмездных услуг по тестированию школьников".

"При этом персональные данные учащихся (более 70 человек), участвующих в исследовании, были переданы представителю организации без письменного согласия родителей", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, представитель фирмы был допущен в школу в урочное время "с нарушением правил пропускного режима, без разрешения директора или дежурного администратора", добавили в ведомстве.

Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.