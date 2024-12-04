Школа Заозерья возвращается после карантина к очному обучению

При этом некоторые классы все еще остаются на карантине.
Школа Заозерья возвращается к привычному графику занятий. Об этом сообщили в паблике Госпаблик МОУ «Заозерская СОШ № 10».
Как сообщили в администрации школы, в понедельник 9 декабря школа вернется в очный формат обучения. Однако продлят карантин в 10 классе до 10 декабря. Этот класс вернется на очное обучение 11 декабря в среду. Кроме того, 2 "Б" класс будет на карантине до 16 декабря, выходят на учебу 17 декабря во вторник.
Кружки и секции возобновят работу с 9 декабря. Расписание нужно уточнять у тренеров и наставников, отметили в администрации школы.
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