Школа Заозерья возвращается после карантина к очному обучению

При этом некоторые классы все еще остаются на карантине.

Школа Заозерья возвращается к привычному графику занятий. Об этом сообщили в паблике Госпаблик МОУ «Заозерская СОШ № 10».

Как сообщили в администрации школы, в понедельник 9 декабря школа вернется в очный формат обучения. Однако продлят карантин в 10 классе до 10 декабря. Этот класс вернется на очное обучение 11 декабря в среду. Кроме того, 2 "Б" класс будет на карантине до 16 декабря, выходят на учебу 17 декабря во вторник.

Кружки и секции возобновят работу с 9 декабря. Расписание нужно уточнять у тренеров и наставников, отметили в администрации школы.