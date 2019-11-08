Школе в Карелии грозила эпидемия

В Кестеньгской средней школе обнаружили нарушения СанПиНа, сообщили на сайте Лоухского районного суда.

Роспотребнадзор провел внеплановую выездную проверку в Кестеньгскую школу и установил нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

С учетом причинения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения эпидемии суд запретил школе в течение 30 суток эксплуатировать центральную систему питьевого водоснабжения.

Ранее школу-сарай в Деревянке показали всей стране.