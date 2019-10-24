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Новости. Общество
06:40, 24 Октября 2019
фото: Кадр из видео

Школу-сарай в Карелии показали всей стране (ВИДЕО)

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Первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов и министр образования Карелии Роман Голубев в эфире Первого канала пообещали, что в Деревянке будет построена новая школа.

О школе в поселке Деревянка Прионежского района Карелии, которая попала в "Народный реестр опасных школ" проекта ОНФ, рассказали в эфире передачи "Право на справедливость"  на Первом канале. 

В двух видеороликах зрителям показали деревянные школы в Деревянке и Суоярви. Местные жители рассказали корреспондентам федерального канала о том, что их дети подвергаются риску, учась в школах-сараях.

Ведущий обратился к Антону Силуанову и Роману Голубеву с вопросом, будет ли построена школа в Деревянке и что власти собираются делать со школой в Суоярви.

Первый заместитель председателя правительства РФ рассказал, что на строительство школы в Прионежском районе выделено 275 млн рублей и деньги будут освоены. Министр образования Карелии Роман Голубев сообщил, что начать строительство планируется в 2020 году. Школу в Суоярви отремонтируют, пообещал он. 

Напомним, ранее вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник сообщила нашему изданию, что в  Деревянке старое здание снесут, на его месте за счет федеральных и республиканских средств построят новую современную школу. 

Власти Карелии в июне сообщали, что аминистрацией Прионежского муниципального района был проведен конкурс на разработку проектной документации на строительство школы в поселке Деревянка. Планируемый срок завершения подготовки документации – 29 ноября 2019 года. Строительство объекта должно быть завершено до 31 декабря 2021 года.

Напомним, школа №5 в поселке Деревянка стала первым объектом, который попал в "Народный реестр опасных школ", запущенный летом 2018 года ОНФ. В июне здесь в девянкской школе побывал координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Он вместе с представителями ОНФ Карелии встретился с родителями, которые пожаловались на разрушающееся учреждения образования.

Износ здания составляет 62%. Стены в некоторых классах отходят на 12 см, фундамент пошел трещинами. Здание проседает. Полы покатые, окна перекошены. Центрального водопровода в школе нет. Спортзал и столовая расположены в отдельно стоящих зданиях, которые больше похожи на сараи. И в любую погоду дети вынуждены туда бегать через улицу.

Смотрите видео с 31 минуты.

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